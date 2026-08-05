Сили оборони уразили російську переправу, склади та інші важливі об'єкти ворога
Уночі проти 5 серпня та напередодні Сили оборони України завдали ударів по кількох важливих об'єктах ворога - пунктах управління безпілотниками, переправі та складі техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Пункти управління дронами палали у трьох областях
Українські воїни уразили пункти управління безпілотниками окупантів одразу в кількох районах:
- Малі Щербаки у Запорізькій області;
- Костянтинівка та Часів Яр на Донеччині;
- Зелене Поле в Донецькій області;
- Волфіне в Курській області Росії.
Окремо Сили оборони завдали удару по ще одному пункту управління противника - поблизу Бахмута на Донеччині.
Ворог втратив переправу та склад техніки
Захисники також уразили переправу через річку Мокрі Яли в районі Веселого на Донеччині. Ворог використовував цей об'єкт для військової логістики - перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.
Крім того, українські воїни завдали удару по складу матеріально-технічних засобів окупантів в Ішуні в анексованому Криму.
Що передувало ударам
Напередодні, 4 серпня, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що в липні Сили оборони України знищили та важко поранили дронами понад 30 тисяч російських військових.
За його словами, ця тенденція на фронті залишається незмінною і повторюється щомісяця.
Тим часом уночі проти 5 серпня під ударом опинилася Тульська область Росії, де на складі компанії Wildberries спалахнула масштабна пожежа.
Місцева влада ситуацію офіційно не коментувала.