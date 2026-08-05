ua en ru
Ср, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сили оборони уразили російську переправу, склади та інші важливі об'єкти ворога

11:37 05.08.2026 Ср
2 хв
Є перші наслідки ударів України по військових цілях окупантів
aimg Олена Чупровська
Сили оборони уразили російську переправу, склади та інші важливі об'єкти ворога Фото: Українські захисники вдарили по важливій переправі окупантів і не тільки (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Уночі проти 5 серпня та напередодні Сили оборони України завдали ударів по кількох важливих об'єктах ворога - пунктах управління безпілотниками, переправі та складі техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Пункти управління дронами палали у трьох областях

Українські воїни уразили пункти управління безпілотниками окупантів одразу в кількох районах:

  • Малі Щербаки у Запорізькій області;
  • Костянтинівка та Часів Яр на Донеччині;
  • Зелене Поле в Донецькій області;
  • Волфіне в Курській області Росії.

Окремо Сили оборони завдали удару по ще одному пункту управління противника - поблизу Бахмута на Донеччині.

Ворог втратив переправу та склад техніки

Захисники також уразили переправу через річку Мокрі Яли в районі Веселого на Донеччині. Ворог використовував цей об'єкт для військової логістики - перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Крім того, українські воїни завдали удару по складу матеріально-технічних засобів окупантів в Ішуні в анексованому Криму.

Що передувало ударам

Напередодні, 4 серпня, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що в липні Сили оборони України знищили та важко поранили дронами понад 30 тисяч російських військових.

За його словами, ця тенденція на фронті залишається незмінною і повторюється щомісяця.

Тим часом уночі проти 5 серпня під ударом опинилася Тульська область Росії, де на складі компанії Wildberries спалахнула масштабна пожежа.

Місцева влада ситуацію офіційно не коментувала.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Генштаб ЗСУ Окупанти
Новини
Під вогнем "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта": що відомо про удар РФ по Києву та області
Під вогнем "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта": що відомо про удар РФ по Києву та області
Аналітика
Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України