Сили оборони уразили російську переправу, склади та інші важливі об'єкти ворога

Уночі проти 5 серпня та напередодні Сили оборони України завдали ударів по кількох важливих об'єктах ворога - пунктах управління безпілотниками, переправі та складі техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України .

Пункти управління дронами палали у трьох областях

Українські воїни уразили пункти управління безпілотниками окупантів одразу в кількох районах:

Малі Щербаки у Запорізькій області;

Костянтинівка та Часів Яр на Донеччині;

Зелене Поле в Донецькій області;

Волфіне в Курській області Росії.

Окремо Сили оборони завдали удару по ще одному пункту управління противника - поблизу Бахмута на Донеччині.

Ворог втратив переправу та склад техніки

Захисники також уразили переправу через річку Мокрі Яли в районі Веселого на Донеччині. Ворог використовував цей об'єкт для військової логістики - перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Крім того, українські воїни завдали удару по складу матеріально-технічних засобів окупантів в Ішуні в анексованому Криму.

Що передувало ударам

Напередодні, 4 серпня, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що в липні Сили оборони України знищили та важко поранили дронами понад 30 тисяч російських військових.