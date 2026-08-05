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Силы обороны поразили российскую переправу, склады и другие важные объекты врага

11:37 05.08.2026 Ср
2 мин
Есть первые последствия ударов Украины по военным целям окупантов
aimg Елена Чупровская
Силы обороны поразили российскую переправу, склады и другие важные объекты врага Фото: Украинские защитники ударили по важной переправе окупантов и не только (Getty Images)
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Ночью против 5 августа и накануне Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким важным объектам врага - пунктам управления беспилотниками, переправе и складе техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

Пункты управления дронами пылали в трех областях

Украинские воины поразили пункты управления беспилотниками окупантов сразу в нескольких районах:

  • Малые Щербаки в Запорожской области;
  • Константиновка и Часов Яр в Донецкой области;
  • Зеленое поле в Донецкой области;
  • Волфин в Курской области России.

Отдельно Силы обороны нанесли удар по еще одному пункту управления противника - вблизи Бахмута Донецкой области.

Враг потерял переправу и склад техники

Защитники также поразили переправу через реку Мокри Ялы в районе Веселого Донецкой области. Враг использовал этот объект для военной логистики – опрокидывание личного состава, вооружения и материально-технических средств.

Кроме того, украинские воины нанесли удар по складу материально-технических средств оккупантов в Ишуне в аннексированном Крыму.

Что предшествовало ударам

Накануне, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил , что в июле Силы обороны Украины уничтожили и тяжело ранили дронами более 30 тысяч российских военных.

По его словам, эта тенденция на фронте остается неизменной и повторяется каждый месяц.

Тем временем ночью на 5 августа под ударом оказалась Тульская область России, где на складе компании Wildberries вспыхнул масштабный пожар.

Местные власти ситуацию официально не комментировали.

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