Силы обороны поразили российскую переправу, склады и другие важные объекты врага
Ночью против 5 августа и накануне Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким важным объектам врага - пунктам управления беспилотниками, переправе и складе техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .
Пункты управления дронами пылали в трех областях
Украинские воины поразили пункты управления беспилотниками окупантов сразу в нескольких районах:
- Малые Щербаки в Запорожской области;
- Константиновка и Часов Яр в Донецкой области;
- Зеленое поле в Донецкой области;
- Волфин в Курской области России.
Отдельно Силы обороны нанесли удар по еще одному пункту управления противника - вблизи Бахмута Донецкой области.
Враг потерял переправу и склад техники
Защитники также поразили переправу через реку Мокри Ялы в районе Веселого Донецкой области. Враг использовал этот объект для военной логистики – опрокидывание личного состава, вооружения и материально-технических средств.
Кроме того, украинские воины нанесли удар по складу материально-технических средств оккупантов в Ишуне в аннексированном Крыму.
Что предшествовало ударам
Накануне, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил , что в июле Силы обороны Украины уничтожили и тяжело ранили дронами более 30 тысяч российских военных.
По его словам, эта тенденция на фронте остается неизменной и повторяется каждый месяц.
Тем временем ночью на 5 августа под ударом оказалась Тульская область России, где на складе компании Wildberries вспыхнул масштабный пожар.
Местные власти ситуацию официально не комментировали.