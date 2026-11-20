Сили оборони уразили російський "Панцир", пункт управління дронами і ворожу логістику
Сили оборони 19 листопада та в ніч на 20 листопада вдарили по засобах протиповітряної оборони, логістиці та пункту управління дронами ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.
Зокрема, на території Брянської області РФ українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2". Він прикривав російські об'єкти від українських дронів і ракет.
Також у районі Селидового Донецької області під удар потрапив пункт управління безпілотниками ворога. Звідти російські окупанти спрямовували безпілотники на позиції українських військових і мирні міста.
Крім того, під удар потрапила і тилова логістика росіян. Зокрема, в районах Рубіжного та Лисичанська Луганської області було уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів РФ.
Через їх втрату росіянам бракуватиме пального, боєприпасів та інших необхідних для штурмів ресурсів.
Ще однією ціллю стало місце зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів у районі Бердянська Запорізької області. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.
Нагадаємо, 19 листопада Сили оборони уразили НПС "Калейкіно" поблизу Альметьєвська в Республіці Татарстан. Об'єкт розташований за 1000 км від фронту та є одним із ключових вузлів нафтопроводу "Дружба".
Зазначимо, від кінця жовтня українські дрони атакували 15 великих російських НПЗ. Унаслідок цих ударів обсяги нафтопереробки в Росії скоротилися на 45%.