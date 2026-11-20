Силы обороны 19 ноября и в ночь на 20 ноября ударили по средствам противовоздушной обороны, логистике и пункту управления дронами врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

В частности, на территории Брянской области РФ украинские военные поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2". Он прикрывал российские объекты от украинских дронов и ракет.

Также в районе Селидово Донецкой области под удар попал пункт управления беспилотниками врага. Оттуда российские оккупанты направляли беспилотники на позиции украинских военных и мирные города.

Кроме того, под удар попала и тыловая логистика россиян. В частности, в районах Рубежного и Лисичанска Луганской области были поражены склады материально-технических средств подразделений РФ.

Из-за их потери россиянам будет не хватать топлива, боеприпасов и других необходимых для штурмов ресурсов.

Еще одной целью стало место сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов в районе Бердянска Запорожской области. Масштабы нанесенного ущерба сейчас уточняются.