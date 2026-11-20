Силы обороны поразили российский "Панцирь", пункт управления дронами и вражескую логистику
Силы обороны 19 ноября и в ночь на 20 ноября ударили по средствам противовоздушной обороны, логистике и пункту управления дронами врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.
В частности, на территории Брянской области РФ украинские военные поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2". Он прикрывал российские объекты от украинских дронов и ракет.
Также в районе Селидово Донецкой области под удар попал пункт управления беспилотниками врага. Оттуда российские оккупанты направляли беспилотники на позиции украинских военных и мирные города.
Кроме того, под удар попала и тыловая логистика россиян. В частности, в районах Рубежного и Лисичанска Луганской области были поражены склады материально-технических средств подразделений РФ.
Из-за их потери россиянам будет не хватать топлива, боеприпасов и других необходимых для штурмов ресурсов.
Еще одной целью стало место сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов в районе Бердянска Запорожской области. Масштабы нанесенного ущерба сейчас уточняются.
Напомним, 19 ноября Силы обороны поразили НПС "Калейкино" вблизи Альметьевска в Республике Татарстан. Объект расположен в 1000 км от фронта и является одним из ключевых узлов нефтепровода "Дружба".
Отметим, с конца октября украинские дроны атаковали 15 крупных российских НПЗ. В результате этих ударов объемы нефтепереработки в России сократились на 45%.