Сили оборони уразили пункти управління дронів та РЛС окупантів

Українські військові вразили російську радіолокаційну станцію "Каста", пункти керування дронами та склади. Удари припали на 28 вересня та ніч на 29 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу України.
У Мангуші на Донеччині українські воїни уразили радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста".
У Кирносовому та Новоайдарі на Луганщині уражено пункти управління безпілотників противника.
Склади боєприпасів російських підрозділів уражено у трьох населених пунктах. Це Дружнє на Луганщині, Новоєгорівка на Харківщині та Качкарське на Донеччині.
Ще один склад, де зберігали матеріально-технічні засоби противника, уразили в Комиш-Зорі на Запоріжжі.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що попросив "пригальмувати" з ударами по російських НПЗ президента України Володимира Зеленського.
"Ну, ми, ймовірно, так і зробимо", - нібито відповів Зеленський.
У ніч на 28 вересня у Краснодарському краї Росії після прольоту дронів, за даними Telegram-каналу ASTRA, горіла нафтобаза "Едельвейс-95".
Очевидці розповіли про вибухи.