Сили оборони уразили пункти управління дронів та РЛС окупантів

У Мангуші на Донеччині українські воїни уразили радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста".

У Кирносовому та Новоайдарі на Луганщині уражено пункти управління безпілотників противника.

Склади боєприпасів російських підрозділів уражено у трьох населених пунктах. Це Дружнє на Луганщині, Новоєгорівка на Харківщині та Качкарське на Донеччині.

Ще один склад, де зберігали матеріально-технічні засоби противника, уразили в Комиш-Зорі на Запоріжжі.

