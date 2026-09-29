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Силы обороны поразили пункты управления дронов и РЛС окупантов

11:19 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Поражены РЛС "Каста", склады боеприпасов и пункты управления дронами россиян (Getty Images)

Украинские военные поразили российскую радиолокационную станцию "Каста", пункты управления дронами и склады. Удары пришлись на 28 сентября и ночь на 29 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Украины.

В Мангуше Донецкой области украинские воины поразили радиолокационную станцию 39Н6 "Каста".

В Кирносово и Новоайдаре на Луганщине поражены пункты управления беспилотников противника.

Составы боеприпасов российских подразделений поражены в трех населенных пунктах. Это Дружнее в Луганской области, Новоегоровка на Харьковщине и Качкарское в Донецкой области.

Еще один склад, где хранили материально-технические средства противника, поразили в Камыш-Зоре на Запорожье.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что попросил "притормозить" с ударами по российским НПЗ президента Украины Владимира Зеленского.

"Ну мы, вероятно, так и сделаем", - якобы ответил Зеленский.

В ночь на 28 сентября в Краснодарском крае России после пролета дронов, по данным Telegram-канала ASTRA, горела нефтебаза "Эдельвейс-95" .

Очевидцы рассказали о взрывах.

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