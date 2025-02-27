Силы обороны поразили пункт управления дронами РФ в Запорожской области 26 февраля. Этот объект очень важен для оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"26 февраля Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по пункту управления БПЛА 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии российских войск", - говорится в сообщении, где указывается, что объект расположен в н.п. Нестерянка Запорожской области. Данный военный объект использовался противником для управления, хранения и обслуживания БПЛА ВС РФ. "Пилоты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать уничтожать войска оккупантов, пока российская федерация не прекратит вооруженную агрессию против народа Украины", - констатировали в Генштабе. Где находится пораженный объект РФ Нестерянка - село в Украине, в Ореховской городской общине Пологовского района Запорожской области. Население составляет 70 человек. Сейчас село оккупировано российской армией.



Силы обороны поразили пункт управления дронами РФ в Нестерянке Запорожской области (deepstatemap.live)