ua en ru
Чт, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Силы обороны поразили пункт управления дронами РФ в Запорожской области

Четверг 27 февраля 2025 18:32
UA EN RU
Силы обороны поразили пункт управления дронами РФ в Запорожской области Фото: Силы обороны поразили пункт управления дронами РФ в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Силы обороны поразили пункт управления дронами РФ в Запорожской области 26 февраля. Этот объект очень важен для оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"26 февраля Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по пункту управления БПЛА 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии российских войск", - говорится в сообщении, где указывается, что объект расположен в н.п. Нестерянка Запорожской области.

Данный военный объект использовался противником для управления, хранения и обслуживания БПЛА ВС РФ.

"Пилоты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать уничтожать войска оккупантов, пока российская федерация не прекратит вооруженную агрессию против народа Украины", - констатировали в Генштабе.

Где находится пораженный объект РФ

Нестерянка - село в Украине, в Ореховской городской общине Пологовского района Запорожской области. Население составляет 70 человек. Сейчас село оккупировано российской армией.
Силы обороны поразили пункт управления дронами РФ в Запорожской области
Силы обороны поразили пункт управления дронами РФ в Нестерянке Запорожской области (deepstatemap.live)

Удары по объектам россиян в Запорожской области

Силы обороны постоянно выявляют и бьют по важным объектам россиян на линии фронта.

Буквально днем ранее, 25 февраля, в Запорожской области Силы обороны поразили наблюдательный пункт РФ. Его оккупанты использовали и для запуска дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожская область Война в Украине Дрони
NEWS
Эрдоган не исключает отправку турецких миротворцев в Украину, - Bloomberg
Эрдоган не исключает отправку турецких миротворцев в Украину, - Bloomberg
DAILY
Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации