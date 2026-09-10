ua en ru
Чт, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сили оборони уразили порт у Махачкалі, через який РФ завозила "Шахеди" з Ірану

10:16 10.09.2026 Чт
2 хв
За добу українські воїни уразили вісім об'єкті у різних регіонах РФ
aimg Олена Чупровська
Сили оборони уразили порт у Махачкалі, через який РФ завозила "Шахеди" з Ірану Фото: Україна вдарила по інфраструктурі війни РФ (wikipedia)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українські захисники за добу вразили вісім об'єктів ворожої інфраструктури, що живлять війну. Під удар потрапив і стратегічний порт на Каспії, яким Росія возила іранські дрони на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського та заяву компанії Fire Point.

Вісім цілей за одну добу

За минулу добу українські воїни завдали ударів по восьми об'єктах у Росії, які працюють на війну проти України. Серед уражених цілей - нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому регіоні та морський торговий порт у Дагестані.

Крім того, під ударами опинилися об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.

"Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь", - написав президент.

"Дронами FP-1 атакували єдиний незамерзаючий порт РФ на Каспії, через який доставляли іранські Shahed", - повідомили у Fire Point.

Махачкалінський морський торговельний порт - єдиний незамерзаючий глибоководний порт Росії на Каспії. Він працює цілий рік і забезпечує морське сполучення Росії з країнами Каспійського регіону, зокрема Іраном.

Сили оборони уразили порт у Махачкалі, через який РФ завозила &quot;Шахеди&quot; з ІрануФото: порт у Махачкалі атакували українські дрони (t.me/firepointofficial)

Махачкала також використовувалася як один із пунктів доставки іранських ударних безпілотників до Росії через Каспійське море. Звідти дрони надалі перевозили до районів застосування проти України.

  • За перші вісім місяців 2026 року порт перевалив понад 2,9 мільйона тонн вантажів
  • Понад 2,08 мільйона тонн із цього обсягу припало на нафту.

На території порту зафіксували влучання та подальшу пожежу. Точні наслідки атаки наразі уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня дрони атакували Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших подібних підприємств Росії.

Після удару спалахнула пожежа, а губернатор регіону підтвердив пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих.

Тим часом тієї ж ночі, коли атакували порт у Дагестані, під ударами дронів опинилося й російське місто Сочі.

Там на набережній виникла пожежа, а через атаку достроково зупинили концерт російської співачки Тетяни Буланової, яка відкрито підтримує війну проти України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Махачкала
Новини
У Молдові уточнили, де був літак Зеленського під час появи дрона
У Молдові уточнили, де був літак Зеленського під час появи дрона
Аналітика
Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського