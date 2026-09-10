Сили оборони уразили порт у Махачкалі, через який РФ завозила "Шахеди" з Ірану
Українські захисники за добу вразили вісім об'єктів ворожої інфраструктури, що живлять війну. Під удар потрапив і стратегічний порт на Каспії, яким Росія возила іранські дрони на фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського та заяву компанії Fire Point.
Вісім цілей за одну добу
За минулу добу українські воїни завдали ударів по восьми об'єктах у Росії, які працюють на війну проти України. Серед уражених цілей - нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому регіоні та морський торговий порт у Дагестані.
Крім того, під ударами опинилися об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.
"Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь", - написав президент.
"Дронами FP-1 атакували єдиний незамерзаючий порт РФ на Каспії, через який доставляли іранські Shahed", - повідомили у Fire Point.
Махачкалінський морський торговельний порт - єдиний незамерзаючий глибоководний порт Росії на Каспії. Він працює цілий рік і забезпечує морське сполучення Росії з країнами Каспійського регіону, зокрема Іраном.
Фото: порт у Махачкалі атакували українські дрони (t.me/firepointofficial)
Махачкала також використовувалася як один із пунктів доставки іранських ударних безпілотників до Росії через Каспійське море. Звідти дрони надалі перевозили до районів застосування проти України.
- За перші вісім місяців 2026 року порт перевалив понад 2,9 мільйона тонн вантажів
- Понад 2,08 мільйона тонн із цього обсягу припало на нафту.
На території порту зафіксували влучання та подальшу пожежу. Точні наслідки атаки наразі уточнюються.
Нагадаємо, у ніч на 8 вересня дрони атакували Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших подібних підприємств Росії.
Після удару спалахнула пожежа, а губернатор регіону підтвердив пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих.
Тим часом тієї ж ночі, коли атакували порт у Дагестані, під ударами дронів опинилося й російське місто Сочі.
Там на набережній виникла пожежа, а через атаку достроково зупинили концерт російської співачки Тетяни Буланової, яка відкрито підтримує війну проти України.