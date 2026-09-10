Силы обороны поразили порт в Махачкале, через который РФ завозила "Шахеды" из Ирана
Украинские защитники за сутки поразили восемь объектов враждебной инфраструктуры РФ, которые работают на войну. Под удар попал и стратегический порт на Каспии, по которому Россия возила иранские дроны на фронт.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского и заявление компании Fire Point.
Восемь целей за сутки
За минувшие сутки украинские воины нанесли удары по восьми объектам в России, работающим на войну против Украины. Среди пораженных целей - нефтеперерабатывающий завод в Ямало-Ненецком регионе и морской торговый порт в Дагестане.
Кроме того, под ударами оказались объекты в Московском, Воронежском, Астраханском и Брянском регионах.
"Россия каждый день продолжает свой террор против Украины. И каждый день получает справедливый ответ", - написал президент.
"Дронами FP-1 атаковали единственный незамерзающий порт РФ на Каспии , через который доставляли иранские Shahed", - сообщили в Fire Point.
Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий глубоководный порт России на Каспии. Он работает круглый год и обеспечивает морское сообщение России со странами Каспийского региона, в том числе Ираном.
Фото: порт в Махачкале атаковали украинские дроны (t.me/firepointofficial)
Махачкала также использовалась как один из пунктов доставки иранских ударных беспилотников в Россию через Каспийское море. Оттуда дроны в дальнейшем перевозили в районы применения против Украины.
- За первые восемь месяцев 2026 года порт перевалил более 2,9 миллиона тонн грузов
- Более 2,08 миллиона тонн из этого объема пришлось на нефть.
На территории порта зафиксировано попадание и последующий пожар. Точные последствия атаки уточняются.
Напомним, в ночь на 8 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод - одно из старейших подобных предприятий России.
После удара вспыхнул пожар, а губернатор региона подтвердил повреждение гражданской инфраструктуры и пострадавших.
Между тем в ту же ночь, когда атаковали порт в Дагестане, под ударами дронов оказался и российский город Сочи.
Там на набережной возник пожар, а из-за атаки досрочно остановили концерт российской певицы Татьяны Булановой, открыто поддерживающей войну против Украины.