Силы обороны поразили порт в Махачкале, через который РФ завозила "Шахеды" из Ирана

Украинские защитники за сутки поразили восемь объектов враждебной инфраструктуры РФ, которые работают на войну. Под удар попал и стратегический порт на Каспии, по которому Россия возила иранские дроны на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского и заявление компании Fire Point.

Восемь целей за сутки

За минувшие сутки украинские воины нанесли удары по восьми объектам в России, работающим на войну против Украины. Среди пораженных целей - нефтеперерабатывающий завод в Ямало-Ненецком регионе и морской торговый порт в Дагестане.

Кроме того, под ударами оказались объекты в Московском, Воронежском, Астраханском и Брянском регионах.

"Россия каждый день продолжает свой террор против Украины. И каждый день получает справедливый ответ", - написал президент.

"Дронами FP-1 атаковали единственный незамерзающий порт РФ на Каспии , через который доставляли иранские Shahed", - сообщили в Fire Point.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий глубоководный порт России на Каспии. Он работает круглый год и обеспечивает морское сообщение России со странами Каспийского региона, в том числе Ираном.

Фото: порт в Махачкале атаковали украинские дроны (t.me/firepointofficial)

Махачкала также использовалась как один из пунктов доставки иранских ударных беспилотников в Россию через Каспийское море. Оттуда дроны в дальнейшем перевозили в районы применения против Украины.

За первые восемь месяцев 2026 года порт перевалил более 2,9 миллиона тонн грузов

Более 2,08 миллиона тонн из этого объема пришлось на нефть.

На территории порта зафиксировано попадание и последующий пожар. Точные последствия атаки уточняются.

Напомним, в ночь на 8 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод - одно из старейших подобных предприятий России.