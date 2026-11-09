Сили оборони уразили підрозділ "Рубікон" у Бердянську за 107 км від фронту (відео)

Раніше РБК-УКраїна писало, що Сили оборони України 7 листопада уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російської армії.

Найцінніша ціль - у Бердянську. Там уражено пункт тимчасової дислокації та пункт управління дронами підрозділу зі складу "Рубікону".

Крім того, 15 жовтня Cили оборони України вгатили по особовому складу підрозділу "Рубікон" на території окупованої частини Запорізької області. Також уражено ворожий "дронопорт" поблизу Донецька.