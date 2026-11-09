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Сили оборони уразили підрозділ "Рубікон" у Бердянську за 107 км від фронту (відео)

19:53 09.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: український військовий з дроном (Getty Images)

Російський елітний підрозділ "Рубікон" у Бердянську зазнав удару від Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання військ (сил) "Південь" у Telegram.

Ураження "Рубікону"

Сили оборони України завдали комплексного вогневого ураження по російському підрозділу “Рубікон” в районі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

Ворожий об’єкт перебував за 107 кілометрів від лінії бойового зіткнення, йдеться у дописі.

Операцію провели спільними зусиллями:

  • батареї безпілотних авіаційних комплексів Угруповання військ (сил) "Південь" Harpy Group,
  • Служби зовнішньої розвідки України,
  • Центру спеціальних операцій "А" СБУ,
  • 412-го окремого полку безпілотних систем.

Раніше РБК-УКраїна писало, що Сили оборони України 7 листопада уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російської армії.

Найцінніша ціль - у Бердянську. Там уражено пункт тимчасової дислокації та пункт управління дронами підрозділу зі складу "Рубікону".

Крім того, 15 жовтня Cили оборони України вгатили по особовому складу підрозділу "Рубікон" на території окупованої частини Запорізької області. Також уражено ворожий "дронопорт" поблизу Донецька.

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