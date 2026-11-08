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ЗСУ уразили одразу чотири пункти управління дронами армії РФ

14:35 08.11.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
ЗСУ уразили одразу чотири пункти управління дронами армії РФ Фото: ЗСУ уразили одразу чотири пункти управління дронами армії РФ (Getty Images)
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Сили оборони України минулоїї доби уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генералного штабу ЗСУ.

Найцінніша ціль - у Бердянську. Там уражено пункт тимчасової дислокації та пункт управління дронами підрозділу зі складу "Рубікону" - одного з найбільш боєздатних російських дронових центрів, який також тероризує цивільне населення в прифронтових населених пунктах.

Втрати ворога ще уточнюються, але ефект є вже зараз: кожен виведений з ладу пункт управління - це менше російських дронів над українськими позиціями та дорогами.

Без "пультів" залишилися й окупанти неподалік Олешок на Херсонщині та на Донеччині, в районі Білицького. Там наші воїни теж уразили пункти управління безпілотниками армії РФ.

А у Брянській області, в районі Александровського, удару зазнав пункт управління дронами вже на території РФ.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада Сили оборони завдали ударів по військових цілях РФ. Серед ураженого на Брянщині - дві установки "Іскандер" і "Панцир-С1".

Також 7 листопада українські військові завдали удару ракетами "Нептун" по підприємству російського військово-промислового комплексу "Протон-Електротекс" в Орлі.

Крім того, після нічної атаки дронів спалахнула пожежа на Саратовському НПЗ "Роснєфті".

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