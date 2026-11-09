Силы обороны поразили подразделение "Рубикон" в Бердянске за 107 км от фронта (видео)

Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины 7 ноября поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российской армии.

Самая ценная цель - в Бердянске. Там поражен пункт временной дислокации и пункт управления дронами подразделения из состава "Рубикона".

Кроме того, 15 октября Cили обороны Украины приготовили по личному составу подразделения "Рубикон" на территории оккупированной части Запорожской области. Также поражен вражеский "дронопорт" вблизи Донецка.