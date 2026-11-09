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Силы обороны поразили подразделение "Рубикон" в Бердянске за 107 км от фронта (видео)

19:53 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: украинский военный с дроном (Getty Images)

Российское элитное подразделение "Рубикон" в Бердянске атаковали Силы обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск (сил) "Юг" в Telegram.

Поражение "Рубикона"

Силы обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по российскому подразделению "Рубикон" в районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области.

Вражеский объект находился в 107 километрах от линии боевого столкновения, говорится в сообщении.

Операцию провели совместными усилиями:

  • батареи беспилотных авиационных комплексов Группировка войск (сил) "Юг" Harpy Group,
  • Службы внешней разведки Украины,
  • Центра специальных операций "А" СБУ,
  • 412 отдельного полка беспилотных систем.

Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины 7 ноября поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российской армии.

Самая ценная цель - в Бердянске. Там поражен пункт временной дислокации и пункт управления дронами подразделения из состава "Рубикона".

Кроме того, 15 октября Cили обороны Украины приготовили по личному составу подразделения "Рубикон" на территории оккупированной части Запорожской области. Также поражен вражеский "дронопорт" вблизи Донецка.

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