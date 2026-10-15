Підрозділ "Рубікону" і місце запуску дронів: Сили оборони уразили нові військові цілі

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Cили оборони України вгатили по особовому складу підрозділу "Рубікон" на території окупованої частини Запорізької області. Також уражено ворожий "дронопорт" поблизу Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Уражені цілі 14-15 жовтня 14 жовтня та у ніч на 15 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження новим військовим цілям окупантів: У районі Новокостянтинівки Запорізької області - місце зосередження особового складу підрозділу БпЛА "Рубікон".

У районі Донецька - місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів противника. У місті повідомлялося про вибухи та роботу ППО окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється. Підтвердження ураження інших цілей За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження 13 жовтня чотирьох сховищ для зберігання БпЛА в районі Гвардійського, на тимчасово окупованій території українського Криму. Зафіксовано ознаки вторинної детонації. Робота по ключових військових цілях російського агресора триває, зазначили у Генштабі.