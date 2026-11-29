Сили оборони України 28-го та в ніч на 29 листопада уразили паливозаправники у Брянській області РФ та склади окупантів на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
У Брянській області уражено три паливозаправники противника. Саме такі машини везуть пальне до техніки на передовій: без них танки, бронетехніка та вантажівки зупиняються.
Удари дісталися і складів. В районі Макіївки Донецької області та Катеринівки Луганської області уражено склади матеріально-технічних засобів ворога. Масштаби завданих збитків уточнюються.
"Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України", - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, оператори далекобійних дронів ГУР вночі 29 листопада уразили підприємство "КуйбишевАзот" у місті Тольятті Самарської області Росії.
Масована атака дронів на Росію вночі 29 листопада охопила одразу кілька регіонів.
Однією з цілей атаки могло стати підприємство "Тольяттикаучук" у Самарській області. Після удару в промисловій зоні Тольятті виникла пожежа на території заводу.
Також під атакою опинилися промислові райони Тольятті та Нижньокамська в Татарстані.
Крім того, під ударом, імовірно, міг бути полігон "Капустин Яр".
асована атака дронів на Росію вночі 29 листопада охопила одразу кілька регіонів.
Однією з цілей атаки могло стати підприємство "Тольяттикаучук" у Самарській області. Після удару в промисловій зоні Тольятті виникла пожежа на території заводу.
Також під атакою опинилися промислові райони Тольятті та Нижньокамська в Татарстані.
Крім того, під ударом, імовірно, міг бути полігон "Капустин Яр".
асована атака дронів на Росію вночі 29 листопада охопила одразу кілька регіонів.
Однією з цілей атаки могло стати підприємство "Тольяттикаучук" у Самарській області. Після удару в промисловій зоні Тольятті виникла пожежа на території заводу.
Також під атакою опинилися промислові райони Тольятті та Нижньокамська в Татарстані.
Крім того, під ударом, імовірно, міг бути полігон "Капустин Яр".