У Брянській області уражено три паливозаправники противника. Саме такі машини везуть пальне до техніки на передовій: без них танки, бронетехніка та вантажівки зупиняються.

Удари дісталися і складів. В районі Макіївки Донецької області та Катеринівки Луганської області уражено склади матеріально-технічних засобів ворога. Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України", - зазначили в Генштабі.