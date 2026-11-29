В Брянской области поражены три топливозаправщика противника. Именно такие машины везут топливо в технику на передовой: без них танки, бронетехника и грузовики останавливаются.

Ушибы достались и составам. В районе Макеевки Донецкой области и Екатериновки Луганской области поражены склады материально-технических средств врага. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.