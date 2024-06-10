Сили оборони уразили в окупованому Криму комплекси С-400 та С-300

Як повідомляло РБК-Україна, вночі 10 червня в кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про вибухи в Євпаторії, у Сакському та Джанкойському районі.

Наприкінці травня Сили оборони вдарили по Керченській переправі та потопили один із паромів, що підірвало логістику окупантів у Криму.