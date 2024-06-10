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Сили оборони уразили в окупованому Криму комплекси С-400 та С-300

Фото: в окупованому Криму уразили С-400 (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Сили оборони України в ніч на 10 червня завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу.

"Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, після ударів українських ракетників зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400. Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.

"Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", - йдеться в повідомленні.

 

Як повідомляло РБК-Україна, вночі 10 червня в кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про вибухи в Євпаторії, у Сакському та Джанкойському районі.

Наприкінці травня Сили оборони вдарили по Керченській переправі та потопили один із паромів, що підірвало логістику окупантів у Криму.

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