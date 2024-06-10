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Силы обороны поразили в оккупированном Крыму комплексы С-400 и С-300

Фото: в оккупированном Крыму поразили С-400 (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Силы обороны Украины в ночь на 10 июня нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба.

"Ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена "высокоэффективной" противовоздушной обороной противника", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, после ударов украинских ракетчиков зафиксировано немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400. Кроме того, отмечена дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов РФ.

"Благодаря удачной боевой работе Сил обороны ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесла существенные потери", - говорится в сообщении.

 

Как сообщало РБК-Украина, ночью 10 июня в нескольких районах временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Сообщалось о взрывах в Евпатории, Сакском и Джанкойском районе.

В конце мая Силы обороны ударили по Керченской переправе и потопили один из паромов, что подорвало логистику оккупантов в Крыму.

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