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В окупованому Криму лунають вибухи. Працює ворожа ППО

Крим, Понеділок 10 червня 2024 01:34
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В окупованому Криму лунають вибухи. Працює ворожа ППО Фото: в окупованому Криму лунають потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Також загарбники перекрили Кримський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер" та місцеві пабліки.

Так, очевидці повідомили про гучні вибухи в Євпаторії через роботу ППО загарбників.

Пізніше місцеві жителі повідомили, що, судячи зі спалахів, ракети влучили по об'єкту біля Євпаторії, "нічого росПВО не збило".

Крім того, у Джанкойському районі місцеві жителі чули два вибухи. А в селі Углове Бахчисарайського району чути вибухи з боку моря.

Також загарбники перекрили Кримський міст.

Очевидці повідомляють про роботу російської ППО біля села Воробйово Сакського району.

У Красноперекопському районі підписники нарахували вже 8 вибухів.

Крім того, 5-6 вибухів чули у смт Первомайське.

Підписники каналу "Крымский ветер" повідомляють що, ймовірно, був приліт по військовому об'єкту біля села Наумівка Сакського району.

А у селі Михайлівка Сакського району раптово зникла електроенергія.

Ситуація в окупованому Криму

В ніч на 6 червня у Чорному морі в тимчасово окупованому Криму спецпризначенці знищили черговий російський військовий корабель.

Наприкінці травня Сили оборони вдарили по Керченській переправі та потопили один із паромів росіян.

Успішна робота ЗСУ підірвала логістику окупантів у Криму.

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