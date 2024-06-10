В окупованому Криму лунають вибухи. Працює ворожа ППО
В кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Також загарбники перекрили Кримський міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер" та місцеві пабліки.
Так, очевидці повідомили про гучні вибухи в Євпаторії через роботу ППО загарбників.
Пізніше місцеві жителі повідомили, що, судячи зі спалахів, ракети влучили по об'єкту біля Євпаторії, "нічого росПВО не збило".
Крім того, у Джанкойському районі місцеві жителі чули два вибухи. А в селі Углове Бахчисарайського району чути вибухи з боку моря.
Також загарбники перекрили Кримський міст.
Очевидці повідомляють про роботу російської ППО біля села Воробйово Сакського району.
У Красноперекопському районі підписники нарахували вже 8 вибухів.
Крім того, 5-6 вибухів чули у смт Первомайське.
Підписники каналу "Крымский ветер" повідомляють що, ймовірно, був приліт по військовому об'єкту біля села Наумівка Сакського району.
А у селі Михайлівка Сакського району раптово зникла електроенергія.
Ситуація в окупованому Криму
В ніч на 6 червня у Чорному морі в тимчасово окупованому Криму спецпризначенці знищили черговий російський військовий корабель.
Наприкінці травня Сили оборони вдарили по Керченській переправі та потопили один із паромів росіян.
Успішна робота ЗСУ підірвала логістику окупантів у Криму.
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