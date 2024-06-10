В окупованому Криму лунають вибухи. Працює ворожа ППО

В кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Також загарбники перекрили Кримський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер" та місцеві пабліки.

Так, очевидці повідомили про гучні вибухи в Євпаторії через роботу ППО загарбників.

Пізніше місцеві жителі повідомили, що, судячи зі спалахів, ракети влучили по об'єкту біля Євпаторії, "нічого росПВО не збило".

Крім того, у Джанкойському районі місцеві жителі чули два вибухи. А в селі Углове Бахчисарайського району чути вибухи з боку моря.

Також загарбники перекрили Кримський міст.

Очевидці повідомляють про роботу російської ППО біля села Воробйово Сакського району.

У Красноперекопському районі підписники нарахували вже 8 вибухів.

Крім того, 5-6 вибухів чули у смт Первомайське.

Підписники каналу "Крымский ветер" повідомляють що, ймовірно, був приліт по військовому об'єкту біля села Наумівка Сакського району.

А у селі Михайлівка Сакського району раптово зникла електроенергія.