Протягом 17-го та в ніч на 18 листопада вибухи пролунали в районі Ільського нафтопереробного заводу. Там зафіксовано задимлення та ураження резервуарів.

Майже одночасно повітряну тривогу оголосили біля Афіпського НПЗ, де було уражено установку переробки нафти.

Ільський НПЗ є одним із найбільших на півдні Росії та здатен переробляти приблизно 6,6 млн тонн нафти на рік. Його продукція використовується для забезпечення потреб російської армії.

Афіпський НПЗ має річну потужність 6,25 млн тонн нафти, що становить понад 2% від усієї нафтопереробки в РФ. Загалом обидва заводи переробляють близько 13 млн тонн нафти на рік.

Завдяки розташуванню на півдні вони мають найкоротший шлях для постачання пального на фронт. Кожна така пожежа зменшує кількість дизелю й бензину для окупантів, а також обсяги коштів, за які РФ купує ракети та дрони.