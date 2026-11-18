В течение 17 и в ночь на 18 ноября взрывы прогремели в районе Ильского нефтеперерабатывающего завода. Там зафиксировано задымление и поражение резервуаров.

Почти одновременно воздушную тревогу объявили возле Афипского НПЗ, где была поражена установка переработки нефти.

Ильский НПЗ является одним из крупнейших на юге России и способен перерабатывать около 6,6 млн тонн нефти в год. Его продукция используется для обеспечения нужд российской армии.

Афипский НПЗ имеет годовую мощность 6,25 млн тонн нефти, что составляет более 2% от всей нефтепереработки в РФ. Оба завода перерабатывают около 13 млн тонн нефти в год.

Благодаря расположению на юге они имеют кратчайший путь для поставки горючего на фронт. Каждый такой пожар уменьшает количество дизеля и бензина для окупантов, а также объемы средств, за которые РФ покупает ракеты и дроны.