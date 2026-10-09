Сили оборони уразили об'єкти виготовлення ракетного палива у РФ

У ніч на 9 жовтня українські військові уразили в Росії об'єкти, які пов'язані із запуском ракет і виготовленням ракетного палива. Під удар потрапили три локації у двох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу .

Однією з цілей став об'єкт філії АТ "Центр експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури" (ЦЕНКІ) в районі населеного пункту Дальнє Константиново-5 Нижньогородської області. Це Науково-дослідний інститут стартових комплексів імені В. П. Барміна.

ЦЕНКІ створює, утримує й експлуатує стартові комплекси, заправне обладнання та системи керування для ракет.

Також удар припав по Редкінському дослідному заводу в районі населеного пункту Редкіно Тверської області. Підприємство входить до виробничих ланцюгів військово-промислового комплексу противника.

Завод виготовляє компоненти пального "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного пального й авіаційного гасу. Підприємство перебуває під міжнародними санкціями.

Ще одним об'єктом став Центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет у районі населеного пункту Суроватіха Нижньогородської області. Його уразили, щоб послабити можливості військово-промислового комплексу противника з виробництва вибухових речовин і ракетного палива.

Такі удари - це реалізація Україною невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН, пояснюють в Генштабі.

Оновлено. Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження чергового дата-центру в Росії.



"Ще одне ураження російського нафтопереробного заводу в Омську - один зі значних заводів, - а також Ухтинського НПЗ за 1900 кілометрів від державного кордону України. Ціль в Ухті була уражена дронами Ан-196 RS, які летять близько 2500 кілометрів, а напередодні по Омському НПЗ були застосовані FP-6 (модифіковані FP-1)", - написав президент.

Нагадаємо, у вересні Сили оборони уразили низку об'єктів протиповітряної оборони росіян.