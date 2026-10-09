Силы обороны поразили объекты производства ракетного топлива в РФ

В ночь на 9 октября украинские военные поразили в России объекты, связанные с запуском ракет и изготовлением ракетного топлива. Под удар попали три локации в двух областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба .

Одной из целей стал объект филиала АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЕНКИ) в районе населенного пункта Дальне Константиново-5 Нижегородской области. Это научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

ЦЕНКИ создает, удерживает и эксплуатирует стартовые комплексы, заправочное оборудование и системы управления для ракет.

Также удар пришелся по Редкинскому опытному заводу в районе населенного пункта Редкино Тверской области. Предприятие входит в производственные цепи военно-промышленного комплекса противника.

Завод производит компоненты горючего "Дециллин-М" для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному горючему и авиационному керосину. Предприятие находится под международными санкциями.

Еще одним объектом стал Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в районе населенного пункта Суроватиха Нижегородской области. Он был поражен, чтобы ослабить возможности военно-промышленного комплекса противника по производству взрывчатых веществ и ракетного топлива.

Такие удары - это реализация Украиной неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, поясняют в Генштабе.

Напомним, в сентябре Силы обороны поразили ряд объектов противовоздушной обороны россиян.