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Силы обороны поразили объекты производства ракетного топлива в РФ

12:54 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Силы обороны поразили объекты производства ракетного топлива в РФ Фото: Удар по ракетной инфраструктуре РФ (Getty Images)
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В ночь на 9 октября украинские военные поразили в России объекты, связанные с запуском ракет и изготовлением ракетного топлива. Под удар попали три локации в двух областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Одной из целей стал объект филиала АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЕНКИ) в районе населенного пункта Дальне Константиново-5 Нижегородской области. Это научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

ЦЕНКИ создает, удерживает и эксплуатирует стартовые комплексы, заправочное оборудование и системы управления для ракет.

Также удар пришелся по Редкинскому опытному заводу в районе населенного пункта Редкино Тверской области. Предприятие входит в производственные цепи военно-промышленного комплекса противника.

Завод производит компоненты горючего "Дециллин-М" для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному горючему и авиационному керосину. Предприятие находится под международными санкциями.

Еще одним объектом стал Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в районе населенного пункта Суроватиха Нижегородской области. Он был поражен, чтобы ослабить возможности военно-промышленного комплекса противника по производству взрывчатых веществ и ракетного топлива.

Такие удары - это реализация Украиной неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, поясняют в Генштабе.

Напомним, в сентябре Силы обороны поразили ряд объектов противовоздушной обороны россиян.

Среди них две пусковые установки С-400 в Брянской области и радар 92Н6 в Сочи.

Также мы писали, что в России жаловались на атаку дронов по второму дата-центру "Яндекса" в Калуге.

В компании говорят, что несколько модулей полностью выведены из строя.

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