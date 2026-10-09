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Літаки, "Панцирі" та рідкісні радари: які об'єкти ППО росіян знищили ЗСУ у вересні

12:09 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Літаки, "Панцирі" та рідкісні радари: які об'єкти ППО росіян знищили ЗСУ у вересні Фото: ЗСУ ударили по об'єктах ППО росіян (militarnyi.com)
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Сили оборони України у вересні 2026 року знищили низку важливих військових цілей росіян засобами middle strike. Серед них – літаки та системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Одним із пріоритетів залишається ураження російських систем протиповітряної оборони, радіолокації та радіоелектронної боротьби.

У вересні Сили оборони, зокрема, уразили дві пускові установки ЗРК С-400 у Брянській області РФ, багатофункціональну РЛС 92Н6 зі складу С-400 у Сочі, ЗРК "Бук-М3" на Запоріжжі, а також ЗРГК "Панцир-С1" та "Панцир-С2".

Серед уражених радіолокаційних засобів – станції "Небо-У", "Небо-СВ", "Подльот", "Каста", П-18 та інші РЛС противника. Також під удари потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та технічної розвідки, зокрема рідкісна мобільна станція РЕБ "Красуха-4" і автоматизовані пости технічних засобів розвідки "Гренадер".

Послідовне ураження цих засобів послаблює можливості противника контролювати повітряний простір та протидіяти українським засобам ураження.

У вересні під удари потрапили й інші важливі військові цілі. На аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму уражено літак Су-24. Також протягом місяця підтверджено знищення літака МіГ-29 та вертольота Ка-27 противника.

У Севастополі уражено десантний катер БК-16 та швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст".

Нагадаємо, 8 жовтня дрони вдарили по найбільшому дата-центру "Яндексу" в Сасово Рязанської області. Після пожежі росіяни почали скаржитися на глобальний збій у роботі сервісів компанії.

Також ми писали, що вночі 9 жовтня атакували завод у Тверській області - "Редкінський дослідний завод". Він виробляє компоненти палива для крилатих ракет Х-55 та Х-101, а також присадки до дизельного пального й авіаційного гасу.

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