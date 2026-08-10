Сили оборони уразили НПЗ та інші важливі для ворога об'єкти
Сили оборони України вночі уразили нафтопереробний завод у Татарстані, а також ще три військові об'єкти на Донеччині та Луганщині - на одному з них уже спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Удар по нафтозаводу "Танеко"
В ніч на 10 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Танеко" у Нижньокамську, Республіка Татарстан. Удар завдали в рамках заходів зі зниження воєнного потенціалу російського агресора.
На об'єкті зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Атаки на Донеччині та Луганщині
Крім того, українські військові уразили ще три об'єкти:
- ремонтний підрозділ у Хрустальному Луганської області;
- склад матеріально-технічних засобів противника у Новоселідівці Донецької області;
- польовий артилерійський склад у Бойовому Донецької області.
У Генштабі зазначили, що Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації.
Підтверджено наслідки попередніх ударів
У Генштабі також підтвердили результати ударів минулих днів.
Унаслідок атаки на НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї 8 серпня пошкоджено колону первинної переробки нафти АВТ-6.
А після удару 3 серпня по аеродрому "Гвардійське" на тимчасово окупованій території Криму знищено дев'ять горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним і пошкоджено два ангари для авіаційної техніки.
Нагадаємо, вранці 10 серпня жителі Татарстану вже повідомляли про вибухи і атаку дронів на промислові об'єкти Нижньокамська.
Мешканці міста чули проліт безпілотників, а в мережі згодом з'явилися перші кадри з місця подій.
Тим часом раніше, 6 серпня, українські дрони вдарили по нафтопереробному заводу Славнефть-ЯНОС у Ярославлі та двох кораблях берегової охорони ФСБ у Керчі.
На підприємстві тоді пролунало щонайменше шість вибухів і виникли пожежі у чотирьох частинах заводу.