Сили оборони уразили низку важливих об'єктів ворога, два з них - у Росії

Удари по об'єктах РФ

Під час повномасштабної війни Сили оборони регулярно здійснюють удари по важливих для військ РФ об'єктах, зокрема по військових базах, складах боєприпасів та інфраструктурі. Це є частиною стратегії для послаблення логістичних можливостей ворога та перешкоджання постачанню ресурсів на фронт.

Нагадаємо, що у ніч на 20 січня росіяни жалілись на атаку дронів на воєнні об'єкти у Казані.

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