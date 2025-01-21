Силы обороны поразили ряд важных объектов врага, два из них - в России

Воронежская область

Дроны Сил специальных операций ВСУ атаковали нефтебазу "Лискинская". В результате удара горят резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми враг обеспечивает свои войска. В частности пораженное предприятие принадлежит корпорации "Роснефть".

Смоленская область

Силы беспилотных систем и Силы спецопераций ВСУ атаковали инфраструктуру АО "Смоленский авиационный завод", где модернизируются и производятся боевые самолеты. Взрывы во время удара раздавались на территории авиазавода.

Донецкая область

Силы обороны поразили командный пункт 29 общевойсковой армии России во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Есть информация о взрывах и задымлении в районе цели.