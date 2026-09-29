ua en ru
Вт, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сили оборони уразили пункти управління дронів та РЛС окупантів

11:19 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Сили оборони уразили пункти управління дронів та РЛС окупантів Фото: Уражено РЛС "Каста", склади боєприпасів і пункти керування дронами росіян (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українські військові вразили російську радіолокаційну станцію "Каста", пункти керування дронами та склади. Удари припали на 28 вересня та ніч на 29 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу України.

У Мангуші на Донеччині українські воїни уразили радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста".

У Кирносовому та Новоайдарі на Луганщині уражено пункти управління безпілотників противника.

Склади боєприпасів російських підрозділів уражено у трьох населених пунктах. Це Дружнє на Луганщині, Новоєгорівка на Харківщині та Качкарське на Донеччині.

Ще один склад, де зберігали матеріально-технічні засоби противника, уразили в Комиш-Зорі на Запоріжжі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що попросив "пригальмувати" з ударами по російських НПЗ президента України Володимира Зеленського.

"Ну, ми, ймовірно, так і зробимо", - нібито відповів Зеленський.

У ніч на 28 вересня у Краснодарському краї Росії після прольоту дронів, за даними Telegram-каналу ASTRA, горіла нафтобаза "Едельвейс-95".

Очевидці розповіли про вибухи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Генштаб ЗСУ Війна в Україні
Новини
Житомир, Коростень, Звягель та Овруч потрапили під ворожу атаку: що відомо
Житомир, Коростень, Звягель та Овруч потрапили під ворожу атаку: що відомо
Аналітика
"Кульгава качка" Трамп і ризики для України: чого чекати від виборів до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Кульгава качка" Трамп і ризики для України: чого чекати від виборів до Конгресу США