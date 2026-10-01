Силы обороны поразили нефтяной объект, судно и другие важные цели России

Силы обороны поразили российское судно в Черном море, нефтяной объект в Самарской области и другие важные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, сегодня важны результаты ударов Сил обороны. Поражена цель в Черном море. Также ударили по месту пуска и хранения ударных дронов в Орловской области.

Кроме того, удар пришелся на нефтяной объект в Самарской области. Еще одна цель - склад обеспечения оккупантов в Брянской области.

Президент подчеркнул, что в оборонной сфере работают тысячи людей, чтобы у Украины было чем отвечать на российские удары. А тысячи воинов каждый день находят и поражают цели, работающие на войну.

"Именно такие справедливые ответы сейчас нужны. Будем и дальше лишать Россию возможности продолжать эту войну", - добавил Зеленский.

Напомним, что 28 и в ночь на 29 сентября Генштаб ВСУ сообщал о новых ударах.

Украинские военные поразили российскую РЛС "Каста" в Мангуше Донецкой области и пункты управления дронами в Луганской области.

Также под удар попали склады боеприпасов и материально-технических средств.