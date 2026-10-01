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Силы обороны поразили нефтяной объект, судно и другие важные цели России

11:55 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Силы обороны поразили нефтяной объект, судно и другие важные цели России Фото: Поражено судно в Черном море и нефтяной объект (Getty Images)
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Силы обороны поразили российское судно в Черном море, нефтяной объект в Самарской области и другие важные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, сегодня важны результаты ударов Сил обороны. Поражена цель в Черном море. Также ударили по месту пуска и хранения ударных дронов в Орловской области.

Кроме того, удар пришелся на нефтяной объект в Самарской области. Еще одна цель - склад обеспечения оккупантов в Брянской области.

Президент подчеркнул, что в оборонной сфере работают тысячи людей, чтобы у Украины было чем отвечать на российские удары. А тысячи воинов каждый день находят и поражают цели, работающие на войну.

"Именно такие справедливые ответы сейчас нужны. Будем и дальше лишать Россию возможности продолжать эту войну", - добавил Зеленский.

Напомним, что 28 и в ночь на 29 сентября Генштаб ВСУ сообщал о новых ударах.

Украинские военные поразили российскую РЛС "Каста" в Мангуше Донецкой области и пункты управления дронами в Луганской области.

Также под удар попали склады боеприпасов и материально-технических средств.

Между тем президент США Дональд Трамп вновь заявил, что дизельное топливо дорожает из-за ударов Украины по российским НПЗ , а не из-за войны на Ближнем Востоке.

По его словам, самой большой проблемой для рынка дизеля стало происходящее между Россией и Украиной.

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