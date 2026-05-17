Сили оборони уразили логістичний вузол росіян за 20 км від Покровська (відео)

Зокрема, Покровськ для РФ важливий насамперед через логістику та розташування. Це великий транспортний вузол, через який проходять дороги й постачання на цьому напрямку.

Росіяни розглядають Покровськ та Мирноград як потенційні плацдарми для подальшого просування.

Нагадаємо, вже тривалий час ведуться виснажливі бойові дії на Покровському напрямку, де зосереджена більшість штурмів російських військ.

Мирноград - фактично частина однієї агломерації з Покровськом. Контроль або сильний вплив на ці два міста одночасно давав би РФ ширші можливості для маневру та створення опорної зони для наступальних дій.

Водночас Сили оборони поки продовжують тримати оборону, попри натиск ворога, який не рахується з втратами.