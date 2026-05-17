Силы обороны поразили логистический узел россиян в 20 км от Покровска (видео)

Подразделения в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ во взаимодействии с командованием УВ "Восток", Силами беспилотных систем и ЦСО СБУ "Альфа" провели комплексное огневое поражение по тыловой инфраструктуре противника у Селидово.

Цель - район логистического обеспечения оккупационных войск, расположенный около 20 км к юго-востоку от Покровска.

По результатам совместных действий, поражены:

логистический склад МТЗ на территории бывшей шахты;

система антенн, которую враг разместил на вершине террикона.

По имеющейся информации, сеть радиотехнических приборов помогала оккупантам запускать и направлять ударные дроны "Молния" по позициям украинских военных в районе Покровска, а также обеспечивала работу интернета оккупантов в городе.

Для удара украинские войска привлекли HIMARS и ударные дроны средней дальности.