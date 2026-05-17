Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Силы обороны поразили логистический узел россиян в 20 км от Покровска (видео)

12:28 17.05.2026 Вс
2 мин
Что именно удалось уничтожить украинским воинам?
aimg Татьяна Степанова
Фото: Силы обороны поразили логистический узел россиян в 20 км от Покровска (Getty Images)

Силы обороны Украины поразили логистический узел российских оккупантов возле Селидово, что в 20 км от Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Подразделения в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ во взаимодействии с командованием УВ "Восток", Силами беспилотных систем и ЦСО СБУ "Альфа" провели комплексное огневое поражение по тыловой инфраструктуре противника у Селидово.

Цель - район логистического обеспечения оккупационных войск, расположенный около 20 км к юго-востоку от Покровска.

По результатам совместных действий, поражены:

  • логистический склад МТЗ на территории бывшей шахты;
  • система антенн, которую враг разместил на вершине террикона.

По имеющейся информации, сеть радиотехнических приборов помогала оккупантам запускать и направлять ударные дроны "Молния" по позициям украинских военных в районе Покровска, а также обеспечивала работу интернета оккупантов в городе.

Для удара украинские войска привлекли HIMARS и ударные дроны средней дальности.

Бои за Покровск

Напомним, уже длительное время ведутся изнурительные боевые действия на Покровском направлении, где сосредоточено большинство штурмов российских войск.

Россияне рассматривают Покровск и Мирноград как потенциальные плацдармы для дальнейшего продвижения.

В частности, Покровск для РФ важен прежде всего из-за логистики и расположения. Это крупный транспортный узел, через который проходят дороги и снабжение на этом направлении.

Мирноград - фактически часть одной агломерации с Покровском. Контроль или сильное влияние на эти два города одновременно давал бы РФ более широкие возможности для маневра и создания опорной зоны для наступательных действий.

В то же время Силы обороны пока продолжают держать оборону, несмотря на натиск врага, который не считается с потерями.

