Силы обороны поразили логистический узел россиян в 20 км от Покровска (видео)

Силы обороны Украины поразили логистический узел российских оккупантов возле Селидово, что в 20 км от Покровска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Подразделения в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ во взаимодействии с командованием УВ "Восток", Силами беспилотных систем и ЦСО СБУ "Альфа" провели комплексное огневое поражение по тыловой инфраструктуре противника у Селидово.
Цель - район логистического обеспечения оккупационных войск, расположенный около 20 км к юго-востоку от Покровска.
По результатам совместных действий, поражены:
По имеющейся информации, сеть радиотехнических приборов помогала оккупантам запускать и направлять ударные дроны "Молния" по позициям украинских военных в районе Покровска, а также обеспечивала работу интернета оккупантов в городе.
Для удара украинские войска привлекли HIMARS и ударные дроны средней дальности.
Напомним, уже длительное время ведутся изнурительные боевые действия на Покровском направлении, где сосредоточено большинство штурмов российских войск.
Россияне рассматривают Покровск и Мирноград как потенциальные плацдармы для дальнейшего продвижения.
В частности, Покровск для РФ важен прежде всего из-за логистики и расположения. Это крупный транспортный узел, через который проходят дороги и снабжение на этом направлении.
Мирноград - фактически часть одной агломерации с Покровском. Контроль или сильное влияние на эти два города одновременно давал бы РФ более широкие возможности для маневра и создания опорной зоны для наступательных действий.
В то же время Силы обороны пока продолжают держать оборону, несмотря на натиск врага, который не считается с потерями.