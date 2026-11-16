Сили оборони уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ

Під удар потрапили три установки атмосферної трубчастої переробки нафти - АТ-4, АТ-5 та АТ-6. Також уражено комплекс виробництва автомобільних бензинів. Наразі масштаби завданих заводу збитків уточнюються.

Ільський НПЗ є одним із найбільших підприємств нафтопереробної галузі на півдні Росії. Його потужності дозволяють переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Завод має важливе значення для забезпечення потреб російської армії.

Завдяки розташуванню на півдні країни він може постачати пальне російським військовим угрупованням, які воюють проти України, зокрема на фронті та в окупованому Криму.

Ураження установок первинної переробки нафти та комплексу виробництва бензинів може вплинути на обсяги пального, доступного для російської військової техніки, а також на доходи від нафтопереробки.