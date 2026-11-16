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Силы обороны поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ

14:35 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: пожар на одном из российских НПЗ (Getty Images)

В ночь на 16 ноября украинские военные поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Под ударом были установки переработки и производство бензина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Под удар попали три установки атмосферной трубчатой переработки нефти – АТ-4, АТ-5 и АТ-6. Также поражен комплекс производства автомобильных бензинов. В настоящее время масштабы нанесенного заводу ущерба уточняются.

Ильский НПЗ является одним из самых крупных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли на юге России. Его мощности позволяют перерабатывать около 6,6 млн. тонн нефти в год.

Завод имеет немаловажное значение для обеспечения потребностей русской армии.

Благодаря расположению на юге страны он может поставлять горючее российским военным группировкам, воюющим против Украины, в том числе на фронте и в оккупированном Крыму.

Поражение установок первичной переработки нефти и комплекса производства бензинов может повлиять на объем топлива, доступного для российской военной техники, а также на доходы от нефтепереработки.

Напомним, 16 ноября украинские беспилотники атаковали российский Азов в Ростовской области. После удара на нефтебазе вспыхнул пожар, а губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил о возгорании на четырех производственных объектах.

Позже Силы обороны заявилио поражении в Азове двух нефтебаз - "Транзит-Экспресс" и "Азовской", которые использовались для поставок нефтепродуктов, в том числе на временно оккупированные территории Украины.

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