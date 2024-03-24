Сили оборони уразили два кораблі РФ, центр зв'язку та декілька об'єктів у Севастополі

Як зазначається, українські військові вдарили по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов".

Також був уражений центр зв'язку російських окупаційних військ та декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі.

Що відомо про кораблі РФ

"Ямал" - це великий десантний корабель проекта 775. З відкритих джерел відомо, що корабель був збудований у 1987 році, місце базування - Чорноморський флот РФ.

Кількість екіпажу корабля - 87 осіб. На його борту можуть бути встановлені дві артилерійські установки, дві реактивні системи залпового вогню, чотири зенітки. Загалом на борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки та вантажів та 225 десантників.

Великий десантний корабель "Азов" проекту 775 входить до складу 197-ї Бригади десантних кораблів РФ. Був спущений на воду у 1989 році.

Весною 2022 корабель знаходився на ремонті на 13-му судноремонтному заводі міста Севастополь. Загалом характеристики "Азова" подібні до характеристик "Ямала". Він може переправляти техніку, морпіхів та обладнаний димовою завісою.