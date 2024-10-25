UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Сили оборони уразили "Бук-М3" та знищили "Бук-М2" в Луганській області, - Генштаб

Фото: сили оборони уразили "Бук-М3" та знищили "Бук-М2" в Луганській області (mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3". Крім того, ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М2" окупантів у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, у ніч на 25 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станція підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" ворога.

"Цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення", - зазначили у Генштабі.

Військові констатують - робота триває, бо послаблення протиповітряної оборони РФ робить вразливими для українських ударів інші важливі об'єкти противника як на фронті, так і у глибокому тилу.

Втрати РФ в Україні

За останню добу з 24 на 25 жовтня, втрати росіян на фронті становлять 1630 військових, засіб ППО і понад 70 безпілотників.

Зазначимо, що днями українські військові знищили ЗРК "Бук-М3" російських окупантів. Комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації його вартість може складати від 40 до 50 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БукГенштаб ВСУВійна в Україні