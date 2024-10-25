Сили оборони уразили "Бук-М3" та знищили "Бук-М2" в Луганській області, - Генштаб

Так, у ніч на 25 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станція підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" ворога.

"Цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення", - зазначили у Генштабі.

Військові констатують - робота триває, бо послаблення протиповітряної оборони РФ робить вразливими для українських ударів інші важливі об'єкти противника як на фронті, так і у глибокому тилу.