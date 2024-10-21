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Українські військові знищили російський "Бук-МЗ". Що відомо

Україна, Понеділок 21 жовтня 2024 13:45
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Українські військові знищили російський "Бук-МЗ". Що відомо Фото: українські військові знищили російський "Бук-МЗ" (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони України знищили ЗРК "Бук-М3" російських окупантів. Його вартість до 50 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", - йдеться у повідомленні.

Комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації його вартість може складати від 40 до 50 млн доларів.

Втрати РФ в Україні

На 21 жовтня втрати російських військ склали 1710 військових. З початку вторгнення в Україну РФ не дорахувалася понад 680 тисяч солдатів.

Зазначимо, що за минулий тиждень ЗСУ ліквідували 9590 окупантів та 1211 одиниць озброєння та військової техніки. Крім того, українські військові "відмінусували" 76 танків, 235 ББМ, 155 артсистем.

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