Силы обороны поразили "Бук-М3" и уничтожили "Бук-М2" в Луганской области, - Генштаб

Так, в ночь на 25 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника, поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и уничтожили радиолокационную станцию ​​подсветки целей и наведение ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" врага.

"Цели находились на временно оккупированной территории Луганской области в нескольких десятках километров от линии боевого столкновения", - отметили в Генштабе.

Военные констатируют - работа продолжается, потому что ослабление противовоздушной обороны РФ делает уязвимыми для украинских ударов другие важные объекты противника как на фронте, так и в глубоком тылу.