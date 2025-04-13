Буданов розкрив, які підрозділи РФ стоять за атакою "Іскандерами"/KN23 на Суми

Терористичного удару по центру Сум 13 квітня завдали дві ракетні бригади Росії. Ракети були випущені з Воронезької та Курської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова в Telegram.

"Черговий воєнний злочин Росії - удар балістикою по Сумах, вбивство цивільних українців. Багато людей йшли до церков у Вербну неділю, хтось повертався з богослужіння додому. Ще один доказ безбожності огидної проклятої Москви", - зазначив Буданов.

За словами керівник ГУР, злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької (н.п. Ліскі) та Курської (н.п. Лєженькі) областей відповідно.

"Наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець - від тих, хто давав накази, до тих, хто запускав ракети - не уникнув відплати", - наголосив Буданов.



