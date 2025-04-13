Буданов розкрив, які підрозділи РФ стоять за атакою "Іскандерами"/KN23 на Суми
Терористичного удару по центру Сум 13 квітня завдали дві ракетні бригади Росії. Ракети були випущені з Воронезької та Курської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова в Telegram.
"Черговий воєнний злочин Росії - удар балістикою по Сумах, вбивство цивільних українців. Багато людей йшли до церков у Вербну неділю, хтось повертався з богослужіння додому. Ще один доказ безбожності огидної проклятої Москви", - зазначив Буданов.
За словами керівник ГУР, злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької (н.п. Ліскі) та Курської (н.п. Лєженькі) областей відповідно.
"Наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець - від тих, хто давав накази, до тих, хто запускав ракети - не уникнув відплати", - наголосив Буданов.
Ракетний удар по Сумах
У Вербну неділю, 13 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по центру міста Суми. Загарбники випустили дві балістичні ракети. У момент обстрілу у центрі міста було багато людей.
Як зазначала місцева влада, Росія атакувала Суми ракетою з касетними боєприпасами, ворожа ракета вибухнула над містом. Таку тактику ворог раніше застосовував у Кривому Розі.
Станом на 14:30 відомо, що у Сумах загинули 32 особи, серед жертв двоє дітей. Постраждали 84 особи, серед поранених 10 дітей. Найбільше людей загинуло у тролейбусі, який у момент проїжджав повз.
Більше про наслідки ракетного удару РФ по місту Суми - у матеріалі РБК-Україна.
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