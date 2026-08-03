Сили оборони уразили бази дронів, склади та вузол зв'язку у Криму та Росії

Нагадаємо, протягом останніх двох тижнів Сили оборони України майже щодня атакують склади найбільшого російського маркетплейса Wildberries. Дані Data Insight свідчать, що було пошкоджено від 17% до 22% усієї його логістичної інфраструктури.

Згідно з підрахунками аналітиків, збитки сягнули 215-280 млрд рублів (2,7-3,6 млрд доларів). Варто зазначити, що на відновлення цих об'єктів може знадобитися від 62,5 до 80,8 млрд рублів (0,8-1 млрд доларів ). Найбільших втрат зазнали продавці, які працюють із маркетплейсом.