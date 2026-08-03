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Сили оборони уразили бази дронів, склади та вузол зв'язку у Криму та Росії

12:47 03.08.2026 Пн
2 хв
Що ще вночі атакували українські безпілотники?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: український військовий (facebook.com bsp.donbas)

Україна в ніч на 3 серпня завдала точних ударів по важливих військових об'єктах російських окупантів у Криму, Брянській та Бєлгородській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил оборони України.

Нічна операція була спрямована на зниження воєнно-економічного потенціалу окупаційних військ. Українські військові успішно атакували низку стратегічно важливих точок ворога:

  • базу підготовки та пуску ударних дронів у районі Навлі (Брянська область, РФ), де також зберігалися безпілотники;
  • ремонтно-відновлювальну базу та склад артилерійської бригади біля Нового Життя в окупованому Криму. Цей об'єкт ворог використовував для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних засобів, а також ремонту й відновлення артилерійського озброєння та військової техніки;
  • склади матеріально-технічних засобів окупантів у районах Окунівки та Наумівки (АР Крим);
  • склад паливно-мастильних матеріалів у районі Октябрського в Бєлгородській області РФ;
  • комунікаційний вузол зв'язку загарбників у районі Артемівки (АР Крим).

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, протягом останніх двох тижнів Сили оборони України майже щодня атакують склади найбільшого російського маркетплейса Wildberries. Дані Data Insight свідчать, що було пошкоджено від 17% до 22% усієї його логістичної інфраструктури.

Згідно з підрахунками аналітиків, збитки сягнули 215-280 млрд рублів (2,7-3,6 млрд доларів). Варто зазначити, що на відновлення цих об'єктів може знадобитися від 62,5 до 80,8 млрд рублів (0,8-1 млрд доларів ). Найбільших втрат зазнали продавці, які працюють із маркетплейсом.

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Російська ФедераціяКримВійна в УкраїніДрони