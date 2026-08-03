Силы обороны поразили базы дронов, склады и узел связи в Крыму и России

Напомним, за протяжении последних двух недель Силы обороны Украины почти ежедневно атакуют склады крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Данные Data Insight свидетельствуют, что повреждено от 17% до 22% всей его логистической инфраструктуры.

Согласно подсчетам аналитиков, убытки составили 215-280 млрд рублей (2,7-3,6 млрд долларов). Стоит отметить, что на восстановление этих объектов может потребоваться от 62,5 до 80,8 млрд. рублей (0,8-1 млрд. долларов). Наибольшие потери понесли продавцы, работающие с маркетплейсом.