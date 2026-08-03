Сили оборони уразили бази дронів, склади та вузол зв'язку у Криму та Росії

Україна в ніч на 3 серпня завдала точних ударів по важливих військових об'єктах російських окупантів у Криму, Брянській та Бєлгородській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил оборони України.

Нагадаємо, протягом останніх двох тижнів Сили оборони України майже щодня атакують склади найбільшого російського маркетплейса Wildberries. Дані Data Insight свідчать, що було пошкоджено від 17% до 22% усієї його логістичної інфраструктури.

Згідно з підрахунками аналітиків, збитки сягнули 215-280 млрд рублів (2,7-3,6 млрд доларів). Варто зазначити, що на відновлення цих об'єктів може знадобитися від 62,5 до 80,8 млрд рублів (0,8-1 млрд доларів ). Найбільших втрат зазнали продавці, які працюють із маркетплейсом.