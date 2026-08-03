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Силы обороны поразили базы дронов, склады и узел связи в Крыму и России

12:47 03.08.2026 Пн
2 мин
Что еще ночью атаковали украинские беспилотники?
aimg Валерий Ульяненко
Силы обороны поразили базы дронов, склады и узел связи в Крыму и России Фото: украинский военный (facebook.com bsp.donbas)
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Украина в ночь на 3 августа нанесла точные удары по важным военным объектам российских оккупантов в Крыму, Брянской и Белгородской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Сил обороны Украины.

Ночная операция была направлена на снижение военно-экономического потенциала оккупационных войск. Украинские военные успешно атаковали ряд стратегически важных точек врага:

  • базу подготовки и пуска ударных дронов в районе Навли (Брянская область, РФ), где также хранились беспилотники;
  • ремонтно-восстановительную базу и склад артиллерийской бригады возле Новой Жизни в оккупированном Крыму. Этот объект враг использовал для хранения вооружения, запасных частей, материально-технических средств, а также для ремонта и восстановления артиллерийского вооружения и военной техники;
  • склады материально-технических средств оккупантов в районах Окуновки и Наумовки (АР Крым);
  • склад горюче-смазочных материалов в районе Октябрьского в Белгородской области РФ;
  • коммуникационный узел связи захватчиков в районе Артемовки (АР Крым).

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Напомним, за протяжении последних двух недель Силы обороны Украины почти ежедневно атакуют склады крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Данные Data Insight свидетельствуют, что повреждено от 17% до 22% всей его логистической инфраструктуры.

Согласно подсчетам аналитиков, убытки составили 215-280 млрд рублей (2,7-3,6 млрд долларов). Стоит отметить, что на восстановление этих объектов может потребоваться от 62,5 до 80,8 млрд. рублей (0,8-1 млрд. долларов). Наибольшие потери понесли продавцы, работающие с маркетплейсом.

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