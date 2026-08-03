Силы обороны поразили базы дронов, склады и узел связи в Крыму и России
Украина в ночь на 3 августа нанесла точные удары по важным военным объектам российских оккупантов в Крыму, Брянской и Белгородской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Сил обороны Украины.
Ночная операция была направлена на снижение военно-экономического потенциала оккупационных войск. Украинские военные успешно атаковали ряд стратегически важных точек врага:
- базу подготовки и пуска ударных дронов в районе Навли (Брянская область, РФ), где также хранились беспилотники;
- ремонтно-восстановительную базу и склад артиллерийской бригады возле Новой Жизни в оккупированном Крыму. Этот объект враг использовал для хранения вооружения, запасных частей, материально-технических средств, а также для ремонта и восстановления артиллерийского вооружения и военной техники;
- склады материально-технических средств оккупантов в районах Окуновки и Наумовки (АР Крым);
- склад горюче-смазочных материалов в районе Октябрьского в Белгородской области РФ;
- коммуникационный узел связи захватчиков в районе Артемовки (АР Крым).
"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в заявлении.
Напомним, за протяжении последних двух недель Силы обороны Украины почти ежедневно атакуют склады крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Данные Data Insight свидетельствуют, что повреждено от 17% до 22% всей его логистической инфраструктуры.
Согласно подсчетам аналитиков, убытки составили 215-280 млрд рублей (2,7-3,6 млрд долларов). Стоит отметить, что на восстановление этих объектов может потребоваться от 62,5 до 80,8 млрд. рублей (0,8-1 млрд. долларов). Наибольшие потери понесли продавцы, работающие с маркетплейсом.