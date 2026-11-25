Сили оборони та СБУ уразили аеродром “Саваслейка” в Нижньогородській області, де базуються носії “Кинджалів”. Також знову горять два нафтозаводи “Роснефті” в Самарській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
На аеродромі в Нижньогородській області базуються МіГ-31К - літаки-носії “Кинджалів”. За даними Міноборони, звідти регулярно починається тривога по всій Україні.
“Ураження аеродрому зменшує спроможності ворога тероризувати наших цивільних людей”,
“Відремонтували? Перероблюйте", - заявили в Міноборони. Йдеться про Сизранський і Куйбишевський нафтопереробні заводи “Роснефті” в Самарській області.
Сизранський завод б’ють щонайменше вдесяте з серпня 2025 року. Куйбишевський у Самарі зазнав удару вп’яте.
Обидва заводи зупинялися після вересневих ударів. Росіяни ремонтували їх два місяці, а тепер вони знову горять.
Разом ці два заводи можуть переробляти понад 15 мільйонів тонн нафти на рік. Сизранський виробляє авіагас для військової авіації, а Куйбишевський постачає нафтопродукти центральному та південному військовим округам.
“Тож ці заводи є цінними воєнними цілями, ураження яких позбавляє армію агресора необхідного палива”,
Оновлено. "За попередньою інформацією, три російських літаки МіГ-31 та два Су-34 певний час літати не зможуть - їх уражено. Ступінь пошкоджень та інформація про кількість уточнюється", - додали в Генштабі.
За їхніми словами, є ймовірність ще кращих новин.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) підрахували наслідки ударів по російській нафтопереробці.
За оцінкою аналітиків, з кінця жовтня обсяги переробки в Росії скоротилися приблизно на 30%, а в жовтні імпорт бензину сягнув рекордного рівня.
Як повідомляло РБК-Україна, глава Кремля Володимир Путін заявив про неминучу відповідь на удари по НПЗ.
За його словами, Україна нібито не прислухається до прохань президента США Дональда Трампа припинити атаки на російські паливно-енергетичні об’єкти.