Что известно об аэродроме "Саваслейка"

На аэродроме в Нижегородской области базируются МиГ-31К - самолеты-носители "Кинжалов". По данным Минобороны, регулярно начинается тревога по всей Украине.

" Поражение аэродрома уменьшает способности врага терроризировать наших гражданских людей " , - подчеркнули в ведомстве.

"Отремонтировали? Перерабатывайте", - заявили в Минобороны. Речь идет о Сызранском и Куйбышевском нефтеперерабатывающих заводах "Роснефти" в Самарской области.

Сызранский завод избивают по меньшей мере в десятый раз с августа 2025 года. Куйбышевский в Самаре потерпел удар пятый раз.

Оба завода останавливались после сентябрьских ударов. Россияне ремонтировали их два месяца, а теперь они снова горят.

Итого эти два завода могут перерабатывать более 15 миллионов тонн нефти в год. Сызранский производит авиакеросин для военной авиации, а Куйбышевский поставляет нефтепродукты центральному и южному военным округам.

" Итак, эти заводы являются ценными военными целями, поражение которых лишает армию агрессора необходимого топлива " , - заявили в Минобороны.

Обновлено. "По предварительной информации, три российских самолета МиГ-31 и два Су-34 определенное время летать не смогут - они поражены. Степень повреждений и информация о количестве уточняется", - добавили в Генштабе.

По их словам, есть вероятность еще лучших новостей.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW)подсчитали последствия ударов по российской нефтепереработке.

По оценке аналитиков, с конца октября объемы переработки в России сократились примерно на 30%, а в октябре импорт бензина достиг рекордного уровня.