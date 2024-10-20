Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк-2" у Росії, - Генштаб

Удари по РФ у ніч проти 20 жовтня

У ніч на 20 жовтня у кількох областях Росії лунали вибухи, окупанти заявляли про роботу ППО нібито відразу у восьми областях. Як повідомлялося, робота ППО нібито велася у Липецькій, Тульській, Рязанській, Орловській, Іванівській, Курській, Калузькій та Московській областях.

Зокрема, у місті Дзержинськ Нижегородської області (РФ) пролунали вибухи, нібито також працювала ППО. Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили, що в ніч на 20 жовтня дрони СБУ та ГУР вразили найбільший у РФ завод із виробництва вибухівки. Він розташований за 900 км від кордону з Україною.

Зазначимо, що це не перша атака на аеродром "Липецьк-2". Так, у серпні Україна атакувала російський військовий аеродром "Липецьк-2". Тоді повідомлялося, що це не звичайний аеродром, і він є важливим об'єктом для кремлівських військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.