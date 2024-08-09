Не стандартний аеродром. Що відомо про авіабазу "Липецьк", яку атакувала Україна

Україна цієї ночі 9 серпня атакувала російський військовий аеродром "Липецьк-2". Це не стандартний аеродром і він є важливим об'єктом для кремлівських військ.

Що відомо про авіабазу "Липецьк-2" - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Де знаходиться аеродром

Авіаційна база "Липецьк-2" або "Липецьк-Захід" знаходиться поблизу однойменного російського міста Липецьк.

Відстань від аеродрому до Липецька становить близько 12 кілометрів, а до кордону з Україною - приблизно 400 кілометрів.

скриншот Карти Вікімедіа

На авіабазі знаходиться 4-й державний центр підготовки льотного складу та польових випробувань Повітряно-космічних сил Росії. База має дві з'єднані між собою злітно-посадкові смуги середнього розміру.

Чому "Липецьк" важливий для РФ

Авіаційна база під Липецьком була створена ще у 1920-х роках. Це була німецька льотна школа та випробувальний полігон. У 1934 році база перетворилася на вищу льотно-тактична школа, а після Другої світової війни відбулося переозброєння на реактивні літаки та додався новий навчальний авіаполк.

"Липецьк-2" є не стандартним військовим аеродромом. Це один з найбільших у Росії навчальних центрів. Зокрема, там проходили навчання пілотів на винищувачі Су-57, який в Росії називають найсучаснішим та представником п'ятого покоління.

У квітні 2023 року Су-57 потрапили на супутникові знімки на аеродромі під Липецьком.

Фото: Су-57 на аеродромі "Липецьк" у квітні 2023 року (defence-ua.com)

На авіабазі дислокується 968-й дослідно-інструкторський змішаний авіаполк. Проте з початку повномасштабної війни аеродром використовують й інші підрозділи російських військ.

На аеродромі також базуються Су-30, Су-34, Су-35, МіГ-31. Частина з них - бойові, літаки, частина - навчальні.

Деталі та наслідки атаки

У ніч на 9 серпня росіяни вночі поскаржилися на атаку дронів на аеродром "Липецьк". Там пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа з подальшою детонацією.

Джерела РБК-Україна повідомили, що українські військові атакували аеродром "Липецьк-2" вночі 9 серпня. Операцію здійснили СБУ у співпраці з ЗСУ та Силами спеціальних операцій.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що внаслідок атаки були уражені склади з понад 700 керованими авіаційними бомбами, а також кілька інших важливих об’єктів у районі аеродрому.

Через удар виникла пожежа на значній частині аеродрому, вибух спричинив ланцюгову детонацію. Як зазначили джерела у спецслужбах, більшість літаків, які були на аеродромі "Липецьк-2", не встигли злетіти до удару.