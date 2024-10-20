Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Липецк-2" в России, - Генштаб

Удары по РФ в ночь на 20 октября

В ночь на 20 октября в нескольких областях России раздавались взрывы, оккупанты заявляли о работе ПВО якобы сразу в восьми областях. Как сообщалось, работа ПВО якобы велась в Липецкой, Тульской, Рязанской, Орловской, Ивановской, Курской, Калужской и Московской областях.

В частности, в городе Дзержинск Нижегородской области (РФ) раздались взрывы, якобы также работала ПВО. Позже источники РБК-Украина подтвердили, что в ночь на 20 октября дроны СБУ и ГУР поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатки. Он расположен в 900 км от границы с Украиной.

Отметим, что это не первая атака на аэродром "Липецк-2". Так, в августе Украина атаковала российский военный аэродром "Липецк-2". Тогда сообщалось, что это не обычный аэродром и он является важным объектом для кремлевских войск.

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