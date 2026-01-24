Сили оборони України відбили 119 атак ворога: Генштаб назвав гарячі напрямки фронту

Станом на 22:00 24 січня в Україні зафіксовано 119 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче відбивати спроби російського просування.

Противник завдав 2 ракетних та 57 авіаударів, застосував 23 ракети та скинув 147 керованих авіабомб, залучивши для атак 5295 дронів-камікадзе та здійснивши 2843 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки: два авіаудари, сім керованих авіабомб та 82 обстріли, включно з двома РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок: шість атак у Стариці, Вовчанських Хуторах, Фиголівці, Круглому та Чугунівці.

Куп’янський напрямок: ворог атакував у бік Піщаного.

Лиманський напрямок: шість штурмових дій відбиті у Дробишевому, Зарічному, Торському та Дружелюбівці, одне боєзіткнення триває.

Слов’янський напрямок: атака поблизу Званівки.

Краматорський напрямок: дві спроби просування в Оріхово-Василівці та Марковому, одне боєзіткнення триває.

Костянтинівський напрямок: 12 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

Покровський напрямок: 42 атаки; за попередніми даними, знешкоджено 113 окупантів, з них 70 безповоротно, знищено техніку та БпЛА.

Олександрівський напрямок: чотири атаки відбиті у Зеленому Гаю та Злагоді.

Гуляйпільський напрямок: 14 атак, два боєзіткнення тривають; під ударами опинилися Зірниця, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса.

Оріхівський напрямок: відбиті атаки у Плавнях та Приморському, авіаудар по Преображенці.

Придніпровський напрямок: одна невдала атака ворога.