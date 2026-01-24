Сили оборони України відбили 119 атак ворога: Генштаб назвав гарячі напрямки фронту

За 24 січня українські війська відбили понад 100 бойових зіткнень та численні атаки ворога. Російські загарбники застосували ракети, авіаудари і дрони-камікадзе, проте просунутися не змогли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Станом на 22:00 24 січня в Україні зафіксовано 119 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче відбивати спроби російського просування.
Противник завдав 2 ракетних та 57 авіаударів, застосував 23 ракети та скинув 147 керованих авіабомб, залучивши для атак 5295 дронів-камікадзе та здійснивши 2843 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
Північно-Слобожанський і Курський напрямки: два авіаудари, сім керованих авіабомб та 82 обстріли, включно з двома РСЗВ.
Південно-Слобожанський напрямок: шість атак у Стариці, Вовчанських Хуторах, Фиголівці, Круглому та Чугунівці.
Куп’янський напрямок: ворог атакував у бік Піщаного.
Лиманський напрямок: шість штурмових дій відбиті у Дробишевому, Зарічному, Торському та Дружелюбівці, одне боєзіткнення триває.
Слов’янський напрямок: атака поблизу Званівки.
Краматорський напрямок: дві спроби просування в Оріхово-Василівці та Марковому, одне боєзіткнення триває.
Костянтинівський напрямок: 12 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.
Покровський напрямок: 42 атаки; за попередніми даними, знешкоджено 113 окупантів, з них 70 безповоротно, знищено техніку та БпЛА.
Олександрівський напрямок: чотири атаки відбиті у Зеленому Гаю та Злагоді.
Гуляйпільський напрямок: 14 атак, два боєзіткнення тривають; під ударами опинилися Зірниця, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса.
Оріхівський напрямок: відбиті атаки у Плавнях та Приморському, авіаудар по Преображенці.
Придніпровський напрямок: одна невдала атака ворога.
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 233 020 військових.
Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 930 осіб.
Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 772 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 88 одиниць автомобільної техніки.