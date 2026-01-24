RU

Силы обороны Украины отбили 119 атак врага: Генштаб назвал горячие направления фронта

Фото: ВСУ продолжают отражать попытки российского продвижения (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

За 24 января украинские войска отбили более 100 боевых столкновений и многочисленные атаки врага. Российские захватчики применили ракеты, авиаудары и дроны-камикадзе, однако продвинуться не смогли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 22:00 24 января в Украине зафиксировано 119 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно отражать попытки российского продвижения.

Противник нанес 2 ракетных и 57 авиаударов, применил 23 ракеты и сбросил 147 управляемых авиабомб, привлекая для атак 5295 дронов-камикадзе и осуществив 2843 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Северо-Слобожанское и Курское направления: два авиаудара, семь управляемых авиабомб и 82 обстрела, включая два РСЗО.

Южно-Слобожанское направление: шесть атак в Старице, Волчанских Хуторах, Фиголевке, Круглом и Чугуновке.

Купянское направление: враг атаковал в сторону Песчаного.

Лиманское направление: шесть штурмовых действий отбиты в Дробышево, Заречном, Торском и Дружелюбовке, одно боестолкновение продолжается.

Славянское направление: атака вблизи Звановки.

Краматорское направление: две попытки продвижения в Орехово-Васильевке и Марково, одно боестолкновение продолжается.

Константиновское направление: 12 боевых столкновений в районах Константиновки, Клебан-Быка, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки.

Покровское направление: 42 атаки; по предварительным данным, обезврежено 113 оккупантов, из них 70 безвозвратно, уничтожена техника и БПЛА.

Александровское направление: четыре атаки отражены в Зеленом Гаю и Злагоде.

Гуляйпольское направление: 14 атак, два боестолкновения продолжаются; под ударами оказались Зарница, Любицкое, Воздвижовка, Железнодорожное, Верхняя Терса.

Ореховское направление: отражены атаки в Плавнях и Приморском, авиаудар по Преображенке.

Приднепровское направление: одна неудачная атака врага.

 

Потери РФ в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 233 020 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 930 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, три боевые бронированные машины, 31 артиллерийскую систему, одно средство противовоздушной обороны, 772 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 88 единиц автомобильной техники.

