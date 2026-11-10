Сили оборони України вдруге вдарили по заводу з ремонту А-50

Що таке А-50

Військові нагадали, яку роботу у війні проти України виконують російські А-50.

"Щоб російський літак скинув бомбу, а ракета знайшла ціль, противник має координувати ці дії - проводити розвідку цілей, знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях сотень кілометрів. Цю роботу, зокрема виконують А-50, "літаючі радари" РФ", - йдеться у дописі.

За оцінками Генштабу, одни такий літак коштує близько 350 мільйонів доларів. У Росії у діючому стані їх залишилося лише кілька.

"Кожен борт для Росії на вагу золота. Ремонтують їх в особливому місці", - пишуть у Генштабі.

Це 123-й авіаремонтний завод, що розташований у Старій Руссі Новгородської області РФ. Підприємство має власну злітно-посадкову смугу, тож важкі літаки сідають просто на його території.

Тут ремонтують, модернізують та обслуговують військово-транспортну авіацію, якою російська армія перекидає війська та вантажі, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Ураження авіаремонтного заводу РФ

Сили оборони у березні 2026 року вже пошкодили А-50, який стояв на заводі на обслуговуванні і, можливо, чекав на модернізацію.



У ніч на 10 листопада на території заводу пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа. Масштаби збитків уточнюються.