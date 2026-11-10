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Силы обороны Украины вторично ударили по заводу, где ремонтируют А-50

16:06 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: 123-й авиаремонтный завод в Старой Руссе (росСМИ)

Украина снова ударила по военному заводу в Новгородской области РФ, где ремонтируют "летающие радары" А-50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Что такое А-50

Военные напомнили, какую работу в войне против Украины выполняют российские А-50.

"Чтобы российский самолет сбросил бомбу, а ракета нашла цель, противник должен координировать эти действия - проводить разведку целей, находить и сопровождать самолеты и крылатые ракеты на расстояниях сотен километров. Эту работу, в частности, выполняют А-50, "летающие радары" РФ", - говорится в сообщении.

По оценкам Генштаба, один такой самолет стоит около 350 миллионов долларов. В России в действующем состоянии их осталось всего несколько.

"Каждый борт для России по весу золота. Ремонтируют их в особом месте", - пишут в Генштабе.

Это 123-й авиаремонтный завод, расположенный в Старой Руссе Новгородской области РФ. У предприятия есть собственная взлетно-посадочная полоса, поэтому тяжелые самолеты садятся прямо на его территории.

Здесь ремонтируют, модернизируют и обслуживают военно-транспортную авиацию, по которой российская армия перебрасывает войска и грузы, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Поражение авиаремонтного завода РФ

Силы обороны в марте 2026 года уже повредили А-50, который стоял на заводе на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации.

В ночь на 10 ноября на территории завода раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар. Масштабы ущерба уточняются.

Ранее РБК-Украина писало, что в Новгородской области РФ прозвучала серия взрывов в ночь на 9 ноября,был атакован 123-й авиационный ремонтный завод.

17 марта завод уже был под ударом, тогда был поражен ангар для обслуживания Ил-76 и Л-410 и также был поражен самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее в Великом Новгороде разразился масштабный пожар на химическом предприятии. Перед этим сообщалось об атаке дронов.

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